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Екс-співвласника агрохолдингу "Мрія" Гуту відпустили під особисте зобов’язання

Екс-співвласника агрохолдингу "Мрія" Гуту відпустили під особисте зобов’язання

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання колишньому співвласнику агрохолдинга "Мрія" Миколі Гуті, якого розшукували та екстрадували із Швейцарії за вчинення шахрайства на суму 799 млн 300 тис. грн. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.

“Вчора Шевченківський суд обрав громадянину Гуту запобіжний захід у вигляді особистого забов’язання”, — сказали у Генпрокуратурі, зауваживши, що процесуальний нагляд за слідством у справі здійснюватиме прокуратура міста Києва.

Як повідомляв УНН, у 2014 році агрохолдинг “Мрія”, який вважали одним із найбільших в Україні, оголосив дефолт, а його власники зникли зі значною сумою грошей.

Нагадаємо, у січні 2015 року Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук співвласника агрохолдинга “Мрія” Миколу Гуту. Його дані було розміщено на сторінці розшукуваних осіб, які переховуються від органів влади.

Датою його зникнення значилось 31 березня 2014 р.

Крім того, у 2015 році нардеп Антон Геращенко повідомляв, що “Мрія Агрохолдинг” і його генеральний директор Гута до серпня 2014 року мали перед українськими та іноземними кредиторами фінансові зобов’язання в обсязі 1,3 млрд дол.

Цього року ЗМІ писали про те, що Микола Гута, який переховується від українських правоохоронних органів через звинувачення у шахрайстві, вирішив продати Villa Glory — одну з найдорожчих вілл, які протягом останніх років з’являлися на німецькому ринку нерухомості.

За даними розслідування DW, багато що вказує на те, що частина цих коштів могла бути використана для будівництва розкішного маєтку у Баварії.

Нагадаємо, із Швейцарської Конфедерації в Україну екстрадували громадянина, який розшукувався за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальних збитків на загальну суму 799 млн 300 тис. грн.

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