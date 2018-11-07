Екс-співвласника агрохолдингу "Мрія" Гуту відпустили під особисте зобов’язання

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання колишньому співвласнику агрохолдинга "Мрія" Миколі Гуті, якого розшукували та екстрадували із Швейцарії за вчинення шахрайства на суму 799 млн 300 тис. грн. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.