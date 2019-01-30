Экс-секретаря горсовета Лисичанска осудили за сепаратистские выступления - СБУ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80424 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102476 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137267 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135461 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132002 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126304 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164041 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117939 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-секретаря горсовета Лисичанска осудили за сепаратистские выступления - СБУ

Экс-секретаря горсовета Лисичанска осудили за сепаратистские выступления - СБУ

Киев  •  УНН

 • 8504 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Лисичанский суд заочно приговорил организаторов антиконституционного "референдума о государственной самостоятельности ЛНР" и других сепаратистских выступлений в городе в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, в мае 2014 года секретарь Лисичанского городского совета вместе с двумя городскими жителями принимал активное участие в подготовке к захвату власти боевиками "ЛНР".

Они организовывали митинги и марши по улицам города в поддержку просросийських боевиков, а после захвата ими города, выражали им поддержку и инициировали признание "акта о государственной самостоятельности ЛНР".

Всех троих суд признал виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Экс-секретаря горсовета заочно приговорили к 7 годам заключения, а его сообщников - до 6.

Ранее УНН сообщал, что контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове боевика "ЛНР" , который принимал участие в деятельности добровольной дружины, охранявшей технику боевиков.

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