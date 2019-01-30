Экс-секретаря горсовета Лисичанска осудили за сепаратистские выступления - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Лисичанский суд заочно приговорил организаторов антиконституционного "референдума о государственной самостоятельности ЛНР" и других сепаратистских выступлений в городе в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным СБУ, в мае 2014 года секретарь Лисичанского городского совета вместе с двумя городскими жителями принимал активное участие в подготовке к захвату власти боевиками "ЛНР".
Они организовывали митинги и марши по улицам города в поддержку просросийських боевиков, а после захвата ими города, выражали им поддержку и инициировали признание "акта о государственной самостоятельности ЛНР".
Всех троих суд признал виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Экс-секретаря горсовета заочно приговорили к 7 годам заключения, а его сообщников - до 6.
Ранее УНН сообщал, что контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове боевика "ЛНР" , который принимал участие в деятельности добровольной дружины, охранявшей технику боевиков.