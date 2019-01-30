Екс-секретаря міськради Лисичанська засудили за сепаратистські виступи - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Лисичанський суд заочно засудив організаторів антиконституційного "референдуму про державну самостійність ЛНР" та інших сепаратистських виступів у місті в 2014 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними СБУ, в травні 2014 року секретар Лисичанської міської ради разом з двома міськими жителями приймав активну участь у підготовці до захоплення влади бойовиками "ЛНР".
Вони організовували мітинги та марші вулицями міста на підтримку просросійських бойовиків, а після захоплення ними міста, висловлювали їм підтримку та ініціювали визнання "акту про державну самостійність ЛНР".
Усіх трьох суд визнав винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України. Екс-секретаря міськради заочно засудили до 7 років ув’язнення, а його спільників – до 6.
Раніше УНН повідомляв, що контррозвідники Служби безпеки України викрили у Харкові бойовика "ЛНР", який брав участь у діяльності добровільної дружини, що охороняла техніку бойовиків.