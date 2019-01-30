Екс-секретаря міськради Лисичанська засудили за сепаратистські виступи - СБУ

КИЇВ. 30 січня. УНН. Лисичанський суд заочно засудив організаторів антиконституційного "референдуму про державну самостійність ЛНР" та інших сепаратистських виступів у місті в 2014 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.