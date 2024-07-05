Экс-руководителю центра экстренной медицинской помощи Херсонской области сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры, экс-руководителю центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф было заочно сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, мужчина в мае 2022 года занял должность "и.о. главного врача" в учреждении, которое перерегистрировал под оккупационной администрацией Херсонской области. В июле и сентябре того же года он заключил два соглашения от имени украинского учреждения здравоохранения на сумму более 1 млн 800 тыс. гривен с ФЛП, которое осуществляло деятельность на оккупированной территории.

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