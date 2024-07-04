Оккупанты атаковали с беспилотника двух мужчин в Херсоне: у пострадавших многочисленные травмы
Киев • УНН
Двое пожилых гражданских лиц в возрасте 61 и 65 лет были ранены в результате удара российского беспилотника в Херсоне, получив взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и повреждения различных частей тела.
российские военные атаковали с беспилотника двух гражданских в Херсоне, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
По данным ОВА, из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали мужчины, 61 и 65 лет.
"У обоих пострадавших - взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии. Один из мужчин получил ранения лица, грудной клетки и живота. Другой - предплечья и ноги", - говорится в сообщении.
Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медпомощь, резюмировали в ОВА.
россияне ударили по селу на Херсонщине: ранены три человека3 июля 2024, 17:10 • 27551 просмотр