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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты атаковали с беспилотника двух мужчин в Херсоне: у пострадавших многочисленные травмы

Оккупанты атаковали с беспилотника двух мужчин в Херсоне: у пострадавших многочисленные травмы

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 16:07  •  8064 просмотра

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Двое пожилых гражданских лиц в возрасте 61 и 65 лет были ранены в результате удара российского беспилотника в Херсоне, получив взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и повреждения различных частей тела.

российские военные атаковали с беспилотника двух гражданских в Херсоне, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

По данным ОВА, из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали мужчины, 61 и 65 лет.

"У обоих пострадавших - взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии. Один из мужчин получил ранения лица, грудной клетки и живота. Другой - предплечья и ноги", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медпомощь, резюмировали в ОВА.

россияне ударили по селу на Херсонщине: ранены три человека3 июля 2024, 17:10 • 27551 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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khersonХерсон
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