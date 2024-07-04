Оккупанты атаковали с беспилотника двух мужчин в Херсоне: у пострадавших многочисленные травмы

российские военные атаковали с беспилотника двух гражданских в Херсоне, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

По данным ОВА, из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали мужчины, 61 и 65 лет.

"У обоих пострадавших - взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии. Один из мужчин получил ранения лица, грудной клетки и живота. Другой - предплечья и ноги", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медпомощь, резюмировали в ОВА.

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