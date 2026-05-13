Экс-руководитель ОП Ермак пришел на заседание суда по избранию меры пресечения

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак пришел на заседание суда, где ему должны избирать меру пресечения, о чем свидетельствуют видео с места события в сети, пишет УНН.

Детали

Заседание по избранию меры пресечения Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом началось 12 мая.

Ранее в НАБУ и САП сообщили, что экс-руководителю ОП объявили подозрение по ч. 3 ст. 209 УК Украины – легализация имущества, полученного преступным путем.

В САП заявили, что будут просить для него арест с альтернативой залога в 180 млн грн.