Экс-прокурор ГПУ продавал конфискованное имущество - НАБУ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Сегодня, 25 мая, исполняется год, как Национальное антикоррупционное бюро передало в суд дело экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса. Об этом НАБУ сообщило на своей странице в Facebook, передает УНН.

По поводу указанной "годовщины" детективы обнародовали некоторые факты о расследовании.

"В 2016 году обвиняемый находился сначала в должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, а в дальнейшем - заместителя руководителя Департамента ГПУ. За это время он, злоупотребляя своим служебным положением, систематически присваивал чужое имущество, в том числе в крупных размерах. Следствие установило, что обвиняемый продал посторонним лицам средства и имущество, которые перед этим сам же и изъял у фигурантов уголовного производства. И сделал это не сам, а с помощью сотрудников Департамента ГПУ, на которых оказал влияние, других правоохранительных органов и физических лиц", - рассказали в НАБУ.

Кроме того, детективы напомнили, что экс-чиновник ГПУ внес заведомо недостоверные данные в декларации за 2015 год.

"В частности, он не задекларировал, что в его пользовании в течение 2015 года находился внедорожник "Audi Q7", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 29 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса.

25 июля 2017 года детективы НАБУ его задержали. 26 июля 2017 года Дмитрию Сусу было сообщено о подозрении.

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