Екс-прокурор ГПУ продавав конфісковане майно - НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Сьогодні, 25 травня, минає рік, як Національне антикорупційне бюро передало до суду справу екс-заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса. Про це НАБУ повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
З приводу вказаної “річниці” детективи оприлюднили деякі факти про розслідування.
"У 2016 році обвинувачений перебував спочатку на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, а у подальшому — заступника керівника Департаменту ГПУ. Упродовж цього часу він, зловживаючи своїм службовим становищем систематично привласнював чуже майно, у тому числі у великих розмірах. Слідство встановило, що обвинувачений продав стороннім особам кошти та майно, які перед цим сам же і вилучив у фігурантів кримінального провадження. І зробив це не сам, а з допомогою службовців Департаменту ГПУ, на яких мав вплив, інших правоохоронних органів та фізичних осіб", — розповіли в НАБУ.
Окрім того, детективи нагадали, що екс-посадовець ГПУ вніс завідомо недостовірні дані до декларації за 2015 рік.
“Зокрема, він не задекларував, що у його користуванні впродовж 2015 року перебував позашляховик “Audi Q7”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 29 травня 2018 року САП направила до суду обвинувальний акт щодо екс-заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса.
25 липня 2017 року детективи НАБУ його затримали. 26 липня 2017 року Дмитру Сусу було повідомлено про підозру.