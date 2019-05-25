Екс-прокурор ГПУ продавав конфісковане майно - НАБУ

КИЇВ. 25 травня. УНН. Сьогодні, 25 травня, минає рік, як Національне антикорупційне бюро передало до суду справу екс-заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса. Про це НАБУ повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.