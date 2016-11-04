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Экс-чиновнику Госземагентства в Киевской области объявили подозрение

Экс-чиновнику Госземагентства в Киевской области объявили подозрение

Киев • УНН

 • 6197 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. За незаконную передачу в собственность земель гидроэлектростанции стоимостью почти 13 млн гривен прокуратура Киевской области объявила подозрение бывшему начальнику районного управления Госземагентства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Установлено, что бывший начальник районного управления Госземагентства одного из районов Киевской области, будучи должностным лицом, используя служебное положение в интересах третьих лиц подписал документы с заведомо ложными данными об отводе в собственность 67 гражданам земельные участки 6,6800 га для ведения садоводства, которые не находятся в пределах населенного пункта.

На основании выданных должностным лицом поддельных документов гражданам разработана техническая документация на указанные земельные участки с целевым назначением "для индивидуального садоводства", однако они так и не успели получить землю в собственность.

Согласно судебных экспертиз установлено, что указанные земельные участки расположены в пределах контролируемой зоны гидросооружений ГЭС, стоимость которых составляет почти 13 млн грн.

Согласно выписки из Единого реестра Фонда государственного имущества Украины, вышеуказанные земли являются объектами государственной собственности, находящихся на балансе ПАО "Укргидроэнерго" и используются исключительно под объекты транспортировки электроэнергии к пользователям.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364 (законченное покушение на злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам) ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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