Екс-посадовцю Держземагентства на Київщині оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. За незаконну передачу у власність земель гідроелектростанції вартістю майже 13 млн гривень прокуратура Київської області оголосила підозру колишньому начальнику районного управління Держземагентства. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що колишній начальник районного управління Держземагентства одного із районів Київщини, будучи службовою особою, використовуючи службове становище в інтересах третіх осіб підписав документи із завідомо неправдивими даними про відведення у власність 67 громадянам земельні ділянки 6,6800 га для ведення садівництва, які не перебувають у межах населеного пункту.
На підставі виданих посадовцем підроблених документів громадянам розроблено технічну документацію на вказані земельні ділянки із цільовим призначенням “для індивідуального садівництва”, однак вони так і не встигли отримати землю у власність.
Згідно судових експертиз з’ясовано, що вказані земельні ділянки розташовані в межах контрольованої зони гідроспоруд ГЕС, вартість яких складає майже 13 млн грн.
Згідно витягу з Єдиного реєстру Фонду державного майна України, вищевказані землі є об’єктами державної власності, що знаходяться на балансі ПАТ “Укргідроенерго” та використовуються винятково під об’єкти транспортування електроенергії до користувачів.
Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364 (закінчений замах на зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам) ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.