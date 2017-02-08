Экс-чиновника райсовета Киева приговорили к 5 годам за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы экс-начальника отдела Днепровского районного совета за взяточничество, а его сообщника - к 3 годам лишения свободы - за пособничество в совершении преступления. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Установлено, что должностное лицо, находясь в 2008 году на должности начальника отдела правового обеспечения Днепровского райсовета, вместе с посредником требовал и получил от представителя частного предприятия 25 тыс. долларов взятки за ускорение процедуры перезаключения договора аренды нежилых помещений.
Приговором Днепровского районного суда Киева от 16.12.2014 экс-чиновник райсовета был признан виновным в получении неправомерной выгоды в крупных размерах при отсутствии признаков взяточничества, а его сообщник в пособничестве этому преступлению. Вместе с тем злоумышленников суд первой инстанции освободил от наказания в связи с истечением сроков давности.
Не соглашаясь с квалификацией действий осужденных и назначенным наказанием, прокуратура Киева опротестовала указанный приговор в апелляционном порядке.
Следовательно, по результатам апелляционного рассмотрения, апелляционная жалоба прокурора удовлетворена, приговор суда первой инстанции отменен и вынесен новый, согласно которому чиновник райсовета признан виновным по ч.2 ст.368 УК Украины и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Его сообщник признан виновным по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 368 УК Украины и осужден к наказанию в виде 3 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, должностное лицо ГосЧС, которого разоблачили во взяточничестве в Черкасской области, отпустили.