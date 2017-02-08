Екс-посадовця райради Києва засудили до 5 років за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі екс-начальника відділу Дніпровської районної ради за хабарництво, а його спільника — до 3 років позбавлення волі — за пособництво у вчиненні злочину. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Установлено, що посадовець, перебуваючи у 2008 році на посаді начальника відділу правового забезпечення Дніпровської райради, разом з посередником вимагав та одержав від представника приватного підприємства 25 тисяч доларів хабара за прискорення процедури переукладання договору оренди нежитлових приміщень.
Вироком Дніпровського районного суду Києва від 16.12.2014 екс-посадовця райради було визнано винним в одержанні неправомірної вигоди у великих розмірах за відсутності ознак хабарництва, а його спільника у пособництві цьому злочину. Разом з тим обох зловмисників суд першої інстанції звільнив від покарання у зв’язку з закінченням строків давності.
Не погоджуючись з кваліфікацією дій засуджених та призначеним покаранням, прокуратура Києва оскаржила вказаний вирок в апеляційному порядку.
Відтак, за наслідками апеляційного розгляду, апеляційну скаргу прокурора задоволено, вирок суду першої інстанції скасовано та постановлено новий, яким посадовця райради визнано винним за ч.2 ст.368 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому майна.
Його спільника визнано винним за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 368 КК України та засуджено до покарання у виді 3 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, високопосадовця ДСНС, якого викрили у хабарництві на Черкащині, відпустили.