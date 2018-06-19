Экс-защитник сборной Украины приравнял чемпионат Казахстана с УПЛ

“Уже все нормально. Я уже залечил травму (растяжение коленных связок), которую получил в поединке с „Кайсаром“. Работаю в общей группе. В принципе, уровень чемпионатов одинаков. Просто в Казахстане свои коррективы вносят еще и поля. Многие их с искусственной травой, а в тех арен, где природный газон, качество оставляет желать лучшего”, — сказал нападающий.

Как сообщал УНН, форвард “Тобола” принес украинец Шиндер попал в символическую сборную Украины.