Екс-оборонець збірної України прирівняв чемпіонат Казахстану із УПЛ

“Уже все нормально. Я вже залікував травму (розтягнення колінних зв’язок), яку отримав у поєдинку з „Кайсаром“. Працюю в загальній групі. В принципі, рівень чемпіонатів однаковий. Просто в Казахстані свої корективи вносять ще й поля. Багато їх зі штучною травою, а у тих арен, де природний газон, якість залишає бажати кращого”, — сказав нападник.

Як повідомляв УНН, форвард “Тоболу” приніс українець Шиндер потрапив до символічної збірної України.