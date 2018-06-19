Екс-оборонець збірної України прирівняв чемпіонат Казахстану із УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Екс-захисник збірної України Василь Кобін розповів про нинішні етапи своєї кар’єри, передає УНН з посиланням на сайт “Команда номер один”.
“Уже все нормально. Я вже залікував травму (розтягнення колінних зв’язок), яку отримав у поєдинку з „Кайсаром“. Працюю в загальній групі. В принципі, рівень чемпіонатів однаковий. Просто в Казахстані свої корективи вносять ще й поля. Багато їх зі штучною травою, а у тих арен, де природний газон, якість залишає бажати кращого”, — сказав нападник.
Як повідомляв УНН, форвард “Тоболу” приніс українець Шиндер потрапив до символічної збірної України.