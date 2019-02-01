Экс-лучший бомбардир сезона УПЛ продолжит выступления в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Аргентинский нападающий Феррейра перебрался с португальской “Бенфики” в испанский “Эспаньол”, сообщает УНН со ссылкой на сайт представителя Примеры.
Контракт с аргентинцем подписан на арендной основе до 30 июня 2020 года.
В “Бенфике” экс-футболист “Шахтера” стать основным исполнителем не смог. С начала нового сезона Феррейра провел всего восемь матчей и отличился в них одним мячом.
Отметим, что “Эспаньол” располагается на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в активе 24 очка. Последний матч “бело-синие” проиграли мадридскому “Реалу”.
Добавим, что Феррейра выиграл бомбардирскую гонку в прошлом сезоне УПЛ — 17 голов.