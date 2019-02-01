Екс-найкращий бомбардир сезону УПЛ продовжить виступи в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Аргентинський нападник Факундо Феррейра перебрався з португальської “Бенфіки” в іспанський “Еспаньйол”, повідомляє УНН з посиланням на сайт представника Прімери.
Контракт з аргентинцем підписаний на орендній основі до 30 червня 2020 року.
У “Бенфіці” екс-футболіст “Шахтаря” стати основним виконавцем не зміг. З початку нового сезону Феррейра провів лише вісім матчів і відзначився у них одним м’ячем.
Відзначимо, що “Еспаньйол” розташовується на 15-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, маючи в активі 24 очки. Останній матч “біло-сині” програли мадридському “Реалу”.
Додамо, що Феррейра виграв бомбардирську гонку минулого сезону УПЛ — 17 голів.