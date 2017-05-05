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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-нардепу из Донецкой области сообщили подозрение в организации псевдореферендуму

Киев • УНН

 • 10305 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Бывшему депутату районного совета сообщено о подозрении в участии в подготовке и проведении на территории пгт. Великая Новоселка незаконного референдума о самостоятельности "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Экс-нардепу из Донецкой области сообщили подозрение в организации псевдореферендуму

Во время досудебного расследования установлено, что депутат Донецкой области во время событий весной 2014 совершил действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Так, в апреле-мае 2014 подозреваемый принимал активное участие в подготовке и проведении на территории пгт. Великая Новоселка так незаконного референдума о так называемой самостоятельности "ДНР".

По указаниям депутата среди членов "избирательной комиссии" были распределены заранее подготовленные так называемые "бюллетени", протоколы для ведения их учета и непосредственно начато референдума.

Сам подозреваемый лично осуществлял контроль за работой так называемой "избирательной комиссии", а по окончании незаконного референдума организовал подсчет результатов голосования и приказал передать бюллетени участникам террористической организации "ДНР".

Таким образом бывший депутат райсовета подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сейчас ему сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, начальник управления государственной службы охраны "ЛНР" объявлен в розыск.

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