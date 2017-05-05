Екс-нардепу з Донеччини повідомили підозру в організації псевдореферендуму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Колишньому депутату районної ради повідомлено про підозру в участі у підготовці та проведенні на території смт. Велика Новосілка незаконного референдуму щодо самостійності “ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Під час досудового розслідування встановлено, що депутат Донецької області під час подій навесні 2014 року вчинив дії з метою зміни меж території та державного кордону України.
Так, у квітні-травні 2014 року підозрюваний брав активну участь у підготовці та проведенні на території смт. Велика Новосілка так незаконного референдуму щодо так званої самостійності “ДНР”.
За вказівками депутата серед членів “виборчої комісії” було розподілено заздалегідь підготовлені так звані “бюлетені”, протоколи для ведення їх обліку та безпосередньо розпочато референдуму.
Сам підозрюваний особисто здійснював контроль за роботою так званої “виборчої комісії”, а по закінченні незаконного референдуму організував підрахунок результатів голосування та наказав передати бюлетені учасникам терористичної організації “ДНР”.
Таким чином колишній депутат райради підозрюється у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.
Наразі йому повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, начальника управління державної служби охорони “ЛНР” оголошено в розшук.