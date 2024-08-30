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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-нардепа Березу разыскивают из-за уклонения от службы в армии - СМИ

Экс-нардепа Березу разыскивают из-за уклонения от службы в армии - СМИ

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 12:45  •  2176 просмотра

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Национальная полиция получила документы на розыск бывшего депутата Борислава Березы из-за уклонения от службы в армии. Береза выехал из Украины в марте и не возвращался, пишет издание.

В Национальную полицию поступили документы на розыск бывшего народного депутата Борислава Березы из-за его уклонения от службы в армии. Об этом сообщает издание "Закон и бизнес", передает УНН.

По имеющимся данным, Береза ​​еще в марте этого года выехал из Украины: пешком пересек границу с Молдовой через пункт пропуска "Староказачье". И с тех пор больше не возвращался. До этого он пересекал границу в общей сложности 21 раз за 2,5 года войны.

Издание напоминает, что в 2022 году экснардеп устроил перепалку с людьми в военной форме, которые пришли вручить ему повестку. Он отказался ее подписывать, вызвав полицию. А потом скрывался от получения повестки в монастыре.

Береза ​​был нардепом в 2014-2019 годах, выиграв выборы от Деснянского района Киева как беспартийный. Тогда СМИ утверждали, что он, вероятно, сфальсифицировал анкетные данные, подаваемые в ЦИК. Ведь в 1991-1993 годах он жил в Израиле и, по данным журналистских расследований, также имеет гражданство Израиля.

Источники утверждают, что в настоящее время инициируется процедура лишения Березы украинского гражданства из-за наличия паспорта другой страны.

Будучи нардепом, Береза ​​не декларировала существенных доходов. По имеющимся данным, с I квартала 2000 г. по I квартал 2024 г. он получил официально чуть менее 12 млн грн. При этом большую часть (6,3 млн. грн.) – от предпринимательской деятельности уже после депутатства, в 2020-2021 гг.

Но у правоохранителей есть основания подозревать его в незаконном обогащении и отмывании незаконных доходов. Так, по сообщениям СМИ, баллотируясь в Киевсовет в 2015 г., Береза ​​фальсифицировал данные декларации, указав, что 3 млн грн. якобы выиграл в лотерею.

В августе 2016 г. на жену Березы была оформлена 5-комнатная квартира в новостройке ЖК "Park Avenue VIP" общей площадью почти 300 кв.метров и складское помещение, а также 2 машиноместа в соседнем доме. Стоимость этой недвижимости по договорам была занижена в 3-10 раз по сравнению с рыночной ценой.

На самого экснардепа в 2008 году был оформлен дом в Киевской области общей площадью 91,2 кв. м. А в этом году Береза ​​унаследовал половину двухкомнатной квартиры в столице площадью 46,8 кв.м., где он и зарегистрирован.

Его жена, дети и мать в 2022-2023 гг. уехали за границу, где имеют недвижимость.

Напомним, по данным СМИ, Береза ​​входит в так называемый пул блогеров экспрезидента Петра Порошенко, дети которого скрываются от военной службы в Лондоне. Также уклоняется от мобилизации адвокат Порошенко – Игорь Головань, его брат и сын.

В то же время, по оценке издания, в последнее время Береза ​​осуществляет гибридную информационную политику в интересах России, что может свидетельствовать о госизмене с его стороны.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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