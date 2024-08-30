Екснардепа Березу розшукують через ухиляння від служби в армії – ЗМІ

До Національної поліції надійшли документи на розшук колишнього народного депутата Борислава Берези через його ухилення від служби в армії. Про це інформує видання "Закон і бізнес", передає УНН.

За наявними даними, Береза ще в березні цього року виїхав з України, пішки перетнувши кордон з Молдовою через пункт пропуску Старокозаче. І відтоді більше не повертався. А до цього він перетинав державний кордон загалом 21 раз за 2,5 роки війни.

Видання нагадує, що у 2022 році екснардеп влаштував суперечку з людьми у військовій формі, які прийшли до нього, щоб вручити повістку. Він відмовився її підписувати, натомість викликавши поліцію. А згодом переховувався від отримання повістки у монастирі.

Береза був нардепом у 2014-2019 роках, вигравши вибори від Деснянського району столиці як безпартійний. Тоді ЗМІ стверджували, що він, ймовірно, сфальсифікував анкетні дані, які подав до ЦВК. Адже у 1991-1993 роках він мешкав в Ізраїлі й, за даними журналістських розслідувань, також має громадянство Ізраїлю.

Джерела стверджують, що наразі ініціюється процедура позбавлення Берези українського громадянства через наявність паспорта іншої країни.

Будучи нардепом, Береза не декларував суттєвих доходів. За наявними даними, у період з І кварталу 2000 р. до І кварталу 2024 р. він отримав офіційно трохи менше 12 млн грн. При цьому більше половини (6,3 млн грн.) – від підприємницької діяльності вже після депутатства, у період 2020-2021 рр.

Але у правоохоронців є підстави, щоб підозрювати його у незаконному збагаченні та відмиванні незаконних доходів. Так, за повідомленнями ЗМІ, балотуючись до Київради у 2015 р., Береза фальсифікував дані декларації, вказавши, що 3 млн грн. нібито виграв у лотерею.

Водночас у серпні 2016 р. на дружину Берези була оформлена 5-кімнатна квартира в новобудові ЖК "Park Avenue VIP", загальною площею майже 300 кв.метрів і складське приміщення, а також 2 машиномісця в будинку поруч. Вартість цієї нерухомості за договорами була занижена в 3-10 разів у порівнянні з ринковою ціною.

На самого екснардепа у 2008 році був оформлений будинок на Київщині загальною площею 91,2 кв. м. У цьому році Береза отримав у спадщину пів двокімнатної квартири в столиці площею 46,8 кв.м., де він і зареєстрований.

Його дружина, діти й матір протягом 2022-2023 років виїхали за кордон, де мають нерухомість.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Береза входить до так званого пулу чблогерів експрезидента Петра Порошенка, чиї діти переховуються від служби в армії в Лондоні. Також ухиляються від мобілізації адвокат Порошенка – Ігор Головань, його брат і син.

Водночас, за оцінкою видання, останнім часом Береза здійснює гібридну інформаційну політику в інтересах рф, що може свідчити про державну зраду з його боку.