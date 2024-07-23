Начальнику следственного управления ГУ МВД Украины в АР Крым, который после оккупации полуострова, перешел на сторону россиян, объявили подозрение в госизмене. Об этом пишет УНН со ссылкой на прокуратуру АР Крым и Симферополя.

Детали

Следователи установили, что после оккупации полуострова подозреваемый изменил присяге на верность народу Украины и перешел на службу к врагу, заняв должность "заместителя министра внутренних дел по Республике Крым - начальника следственного управления".

При процессуальном руководстве прокуратуры автономии сообщено о подозрении бывшему первому заместителю начальника Главного управления - начальнику следственного управления ГУ МВД Украины в АР Крым. Ему инкриминируется государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и грозит до 15 лет лишения свободы - говорится в заявлении прокуратуры.

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Отмечается, что своими действиями мужчина способствовал созданию и функционированию оккупационных органов внутренних дел на полуострове, а также оказывал помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины.

Напомним

Бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко сообщено о подозрении в государственной измене за попытку склонить украинских чиновников к сотрудничеству с рф во время ее полномасштабного вторжения в Украину.