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Экс-министру Минздрава Степанову избрали меру пресечения по делу о присвоении полмиллиарда грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), избрал меру пресечения бывшему директору ГП "Полиграфкомбинат", которого подозревают в присвоении полмиллиарда гривен, сообщает САП. 

Цитата

"Суд согласился с доводами прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.

Детали 

Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, мера пресечения избрана бывшему министру здравоохранения Украины Максиму Степанову. Источники сообщили, что в настоящее время он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, экс-директор ГП "Полиграфкомбинат" для собственного обогащения при закупке расходных материалов для изготовления документов, в частности паспортов для выезда за границу, использовал подконтрольную ему компанию зарегистрированную в Эстонии. Отмечается, что материалы для украинского государственного предприятия закупались не напрямую у производителей, а через эту компанию-прокладку.

"Таким образом цены завышались в 4-6 раз. Это позволило сосредоточить на счетах эстонской компании сумму в размере, который эквивалентен сумме около полумиллиарда гривен. После чего такие средства, переводились на счета большого количества компаний, зарегистрированных в разных странах. Таким образом обеспечивалось маскировки их незаконного происхождения", - сообщили в САП.

Для помощи в реализации схемы, бывший чиновник привлек приближенное к себе лицо и одного из начальников отделов ГП "Полиграфкомбинат". В Эстонии ему способствовали двое граждан этой страны, которые обеспечивали управление компанией-прокладкой в противоправных интересах украинского государственного служащего. Такая схема действовала в течение 2013-2016 годов. 

Напомним

Национальное Антикоррупционного бюро 21 июля заявило о разоблачении международной масштабной схемы завладения средствами госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина» на сумму более 450 млн грн. Подозрение по делу об отмывании денег сообщено 5 лицам.

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