Екс-міністру МОЗ Степанову обрали запобіжний захід у справі про привласнення пів мільярда грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС), за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), обрав запобіжний захід колишньому директору ДП "Поліграфкомбінат", якого підозрюють у привласненні пів мільярда гривень, повідомляє САП.
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"Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як стало відомо УНН з джерел у правоохоронних органах, запобіжний захід обраний колишньому міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову. Джерела повідомили, що наразі його оголошено у міжнародний розшук.
За даними слідства, екс-директор ДП "Поліграфкомбінат" для власного збагачення при закупівлі розхідних матеріалів для виготовлення документів, зокрема паспортів для виїзду за кордон, використав підконтрольну йому компанію зареєстровану в Естонії. Зазначається, що матеріали для українського державного підприємства закуповувались не напряму у виробників, а через цю компанію-прокладку.
"У такий спосіб ціни завищувались у 4-6 разів. Це дозволило зосередити на рахунках естонської компанії суму у розмірі, який еквівалентний сумі близько пів мільярда гривень. Після чого такі кошти, переказувались на рахунки великої кількості компаній, зареєстрованих різних країнах. Таким чином забезпечувалось маскування їх незаконного походження", - поінформували у САП.
Для допомоги у реалізації схеми, колишній високопосадовець залучив наближену до себе особу та одного із начальників відділів ДП "Поліграфкомбінат". В Естонії йому сприяли двоє громадян цієї країни, які забезпечували управління компанією-прокладкою в протиправних інтересах українського державного службовця. Така схема діяла упродовж 2013-2016 років.
Нагадаємо
Національне Антикорупційного бюро 21 липня заявило про викриття міжнародної масштабної схеми заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн. Підозру у справі про відмиванні грошей повідомлено 5 особам.