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Екс-міністру МОЗ Степанову обрали запобіжний захід у справі про привласнення пів мільярда грн

Київ • УНН

 • 256394 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС), за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), обрав запобіжний захід колишньому директору ДП "Поліграфкомбінат", якого підозрюють у привласненні пів мільярда гривень, повідомляє САП. 

Цитата

"Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Деталі 

Як стало відомо УНН з джерел у правоохоронних органах, запобіжний захід обраний колишньому міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову. Джерела повідомили, що наразі його оголошено у міжнародний розшук.

За даними слідства, екс-директор ДП "Поліграфкомбінат" для власного збагачення при закупівлі розхідних матеріалів для виготовлення документів, зокрема паспортів для виїзду за кордон, використав підконтрольну йому компанію зареєстровану в Естонії. Зазначається, що матеріали для українського державного підприємства закуповувались не напряму у виробників, а через цю компанію-прокладку.

"У такий спосіб ціни завищувались у 4-6 разів. Це дозволило зосередити на рахунках естонської компанії суму у розмірі, який еквівалентний сумі близько пів мільярда гривень. Після чого такі кошти, переказувались на рахунки великої кількості компаній, зареєстрованих різних країнах. Таким чином забезпечувалось маскування їх незаконного походження", - поінформували у САП.

Для допомоги у реалізації схеми, колишній високопосадовець залучив наближену до себе особу та одного із начальників відділів ДП "Поліграфкомбінат". В Естонії йому сприяли двоє громадян цієї країни, які забезпечували управління компанією-прокладкою в протиправних інтересах українського державного службовця. Така схема діяла упродовж 2013-2016 років. 

Нагадаємо

Національне Антикорупційного бюро 21 липня заявило про викриття міжнародної масштабної схеми заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн. Підозру у справі про відмиванні грошей повідомлено 5 особам.

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