Экс-министр обороны Израиля не увидел угрозы в российских ПВО в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Бывший министр обороны Израиля генерал Моше Яалон заявил, что российские системы ПВО в Сирии не угрожают его стране, передает УНН со ссылкой на RTVI.
"Израильским самолетам эти системы не угрожают. Как не угрожают российским самолетам наши системы. Как известно, у нас тоже есть современные системы ПВО." Холодная война "закончилась. Между Россией и Израилем являются дипломатические отношения, и делается все, чтобы избежать ненужных недоразумений" - заявил экс-министр
Он рассказал также, что координационный центр, созданный Израилем и Россией, помогает избежать возможных конфликтных ситуаций.
Также М.Яалон отметил: "Мы не хотели открытого столкновения, как это произошло между Турцией и Россией после инцидента со сбитым самолетом. Этот центр себя хорошо зарекомендовал. И там, и здесь в центре говорят на одном языке - на русском! Нужно понимать - это не командный пункт совместных действий в Сирии. Нет, совсем нет, у каждой страны есть свои интересы и свобода выбора, а центр помогает избежать недоразумений ".
В сентябре 2015 М.Яалон был один из инициаторов создания координационного центра между Израилем и Россией по действиям в небе Сирии.
Напомним, Б.Нетаниягу запретил министрам посещать страны , которые поддержали антиизраильскую резолюцию.