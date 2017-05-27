Екс-міністр оборони Ізраїлю не побачив загрози в російських ППО в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Колишній міністр оборони Ізраїлю генерал Моше Яалон заявив, що російські системи ППО в Сирії не загрожують його країні, передає УНН з посиланням на RTVI.
"Ізраїльським літакам ці системи не загрожують. Як не загрожують російським літакам наші системи. Як відомо, у нас теж є сучасні системи ППО. "Холодна війна" закінчилася. Між Росією і Ізраїлем є дипломатичні відносини, і робиться все, щоб уникнути непотрібних непорозумінь" - заявив екс-міністр
Він розповів також, що координаційний центр, який створений Ізраїлем і Росією, допомагає уникнути можливих конфліктних ситуацій.
Також М.Яалон зазначив: "Ми не хотіли відкритого зіткнення, як це сталося між Туреччиною і Росією після інциденту зі збитим літаком. Цей центр себе добре зарекомендував. І там, і тут в центрі говорять однією мовою - російською! Потрібно розуміти - це не командний пункт спільних дій в Сирії. Ні, зовсім ні, у кожної країни є свої інтереси і свобода вибору, а центр допомагає уникнути непорозумінь".
У вересні 2015 року М.Яалон був один з ініціаторів створення координаційного центру між Ізраїлем і Росією щодо дій в небі Сирії.
Нагадаємо, Б.Нетаніягу заборонив міністрам відвідувати країни, які підтримали антиізраїльську резолюцію.