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Экс-министр обороны Бразилии арестован за попытку свергнуть власть

Экс-министр обороны Бразилии арестован за попытку свергнуть власть

Киев  •  УНН

 • 5744 просмотра

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Федеральная полиция Бразилии задержала Уолтера Брага Нетто по подозрению в организации государственного переворота после выборов 2022 года. Бывший министр обороны был одним из ключевых организаторов попытки помешать инаугурации нового президента Лулы.

Федеральная полиция Бразилии задержала бывшего министра обороны страны Уолтера Брага Нетто. Его обвиняют в заговоре, направленном на осуществление государственного переворота. Это произошло после поражения Жаира Болсонару на президентских выборах 2022 года. Об этом пишет Reuters, передает УНН

Детали

Брага Нетто, генерал армии в отставке, ранее возглавлял администрацию Болсонару и был его кандидатом в вице-президенты на выборах 2022 года. Болсонару проиграл выборы нынешнему президенту Луису Инасиу Лули да Силве, после чего в стране началась организация заговора для отмены результатов голосования.

Федеральная полиция в своем заявлении не упомянула имени Брага Нетто, но подтвердила, что исполнила ордер на арест, два ордера на обыск и выемку, а также применила меру пресечения в отношении лиц, которые якобы препятствовали следствию.

По версии следствия, Брага Нетто был одним из ключевых организаторов попытки государственного переворота, направленного на недопущение инаугурации Лулы. Вместе с ним в деле фигурируют Болсонару, бывшие министры правительства и экс-командующие вооруженными силами.

Сам Брага Нетто от комментариев отказался, но ранее публично отрицал свою причастность к каким-либо нарушениям.

Этот арест стал очередным шагом в расследовании заговора, которое началось после штурма правительственных зданий в Бразилиа в январе 2023 года, где сторонники Болсонару пытались сорвать мирную передачу власти.

Ранее

УНН рассказывал, что полиция Бразилии раскрыла тайный план Болсонару по государственному перевороту. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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