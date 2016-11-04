Экс-министр финансов Бразилии пойдет под суд по обвинению в коррупции

В Бразилии задержали еще одного экс-министра по обвинению в коррупции.

"В конце октября полиция потребовала предъявить обвинения Палоцци, который был задержан в рамках расследования коррупционного скандала в государственной нефтяной компании Petrobras. В четверг судья удовлетворил требование обвинителей, заявив, что считает достаточными собранные доказательства", - говорится в сообщении.

Отметим, что бразильская компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.

Как сообщал УНН, бывшего спикера парламента Бразилии Эдуарду Кунья задержали за взятку, которую он получил от государственной нефтегазовой компании.