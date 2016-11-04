Екс-міністр фінансів Бразилії піде під суд за звинуваченням у корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Колишній міністр фінансів Бразилії Антоніо Палоцци постане перед судом за звинуваченням у корупції, передає УНН з посиланням на Reuters.
У Бразилії затримали ще одного екс-міністра за звинувачення у корупції.
“В кінці жовтня поліція зажадала пред’явити звинувачення Палоцци, який був затриманий в рамках розслідування корупційного скандалу в державної нафтової компанії Petrobras.У четвер суддя задовольнив вимогу обвинувачів, заявивши, що вважає достатніми зібрані докази”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що бразильська компанія Petrobras опинилася в центрі корупційного скандалу в 2014 році, коли стало відомо, що кілька функціонерів підписували договори і отримували за це комісійні в розмірі 3% від суми контракту. Ці кошти в подальшому використовувалися для підкупу політиків і посадових осіб. За даними влади Бразилії, завищення цін і хабарі принесли авторам схеми близько 3,8 мільярда доларів.
Як повідомляв УНН, колишнього спікера парламенту Бразилії Едуарду Кунья затримали за хабар, який він отримав від державної нафтогазової компанії.