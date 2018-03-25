Экс-лидера Каталонии Пучдемона задержали в Германии

"... Карлес Пучдемон был задержан в Германии, когда он пересекал границу с Данией, направляясь в Бельгию из Финляндии", - заявил адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пучдемону не позволили дистанционно возглавить Каталонию

По его словам, в настоящее время экс-глава Каталонии находится в комиссариате.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест Пучдемона.