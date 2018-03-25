Екс-лідера Каталонії Пучдемона затримали у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Колишній глава женералітета Каталонії Карлос Пучдемон був затриманий поліцією Німеччини на кордоні країни з Данією. Про це інформує РІА “Новости” з посиланням на адвоката Жауме Алонсо-Куевільяс, передає УНН.
“...Карлес Пучдемон був затриманий в Німеччині, коли він перетинав кордон з Данією, прямуючи до Бельгії з Фінляндії”, — заявив адвокат.
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За його словами, в даний час екс-глава Каталонії перебуває в комісаріаті.
Нагадаємо, 23 березня Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт Пучдемона.