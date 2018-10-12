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8 марта, 10:25 • 122804 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162233 просмотра

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7 марта, 17:42 • 150811 просмотра

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Экс-легкоатлет Болт забил первый гол в профессиональном футболе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт оформил первое взятие ворот в составе австралийского "Сентрал Кост Маринерс", сообщает УНН со ссылкой на Twitter клуба.

В последнем матче команды ямайскому спортсмену удалось отличиться сразу двумя голами, которые отправил в сетку ФК "Макартур Вест Кост Юнайтед". На 57 минуте ямаец в борьбе оттеснил соперника в чужой штрафной и пробил в ближний нижний угол, а дальше воспользовался ошибкой защитника и вратаря и отправил мяч в пустые ворота.

Напомним, что Болт провел первый профессиональный футбольный матч летом этого года.

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