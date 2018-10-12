Экс-легкоатлет Болт забил первый гол в профессиональном футболе

В последнем матче команды ямайскому спортсмену удалось отличиться сразу двумя голами, которые отправил в сетку ФК "Макартур Вест Кост Юнайтед". На 57 минуте ямаец в борьбе оттеснил соперника в чужой штрафной и пробил в ближний нижний угол, а дальше воспользовался ошибкой защитника и вратаря и отправил мяч в пустые ворота.



Напомним, что Болт провел первый профессиональный футбольный матч летом этого года.



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