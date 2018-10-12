Екс-легкоатлет Болт забив перший гол у професійному футболі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Восьмикратний олімпійський чемпіон з легкої атлетики Усейн Болт оформив перше взяття воріт у складі австралійського "Централ Кост Марінерс", повідомляє УНН з посиланням на Twitter клубу.
В останньому матчі команди ямайському спортсмену вдалося відзначитися відразу двома голами, які відправив у сітку ФК "Макартур Вест Кост Юнайтед". На 57 хвилині ямаєць у боротьбі відтіснив суперника у чужій штрафній та пробив у ближній нижній кут, а далі скористався помилкою оборонця та воротаря і відправив м'яч у порожні ворота.
Нагадаємо, що Болт провів перший професійний футбольний матч влітку цього року.
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