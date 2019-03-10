Экс-легионер "Динамо": клубу нужен такой нападающий, как я
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Бывший нигерийский нападающий "Динамо" Браун Идейе выразил желание вернуться в киевский клуб, информирует УНН.
Нигерийский форвард оставил комментарий под фотографией вратаря "бело-синих" Дениса Бойко.
"Вам нужен такой форвард, как я", - отметил Браун.
Заметим, что из-за травмы Соля и Беседина в Лондон на игру с "Челси" с "Динамо" летал только один форвард - Назарий Русин.
Отметим, что последним клубом Идейе была испанская "Малага", за которую он выступал на правах аренды с китайского клуба "Тяньцзинь Теда".
Добавим, что за "Динамо" Идейе выступал с 2011 по 2014 годы - 107 поединков, 45 голов и 12 ассистов.