Екс-легіонер "Динамо": клубові потрібен такий нападник, як я

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Колишній нігерійський нападник "Динамо" Браун Ідейє висловив бажання повернутися до київського клубу, інформує УНН.

Нігерійський форвард залишив коментар під фотографією воротаря "біло-синіх" Дениса Бойко.

"Вам потрібен такий форвард, як я", - відзначив Ідейє.

Зауважимо, що через травми Соля та Бєсєдіна в Лондон на гру з "Челсі" із "Динамо" літав тільки один форвард – Назарій Русин.

Відзначимо, що останнім клубом Ідейє була іспанська "Малага", за яку він виступав на правах оренди з китайського клубу "Тяньцзінь Теда".

Додамо, що за "Динамо" Ідейє виступав з 2011 по 2014 роки – 107 поєдинків, 45 голів і 12 асистів.

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