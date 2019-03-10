Екс-легіонер "Динамо": клубові потрібен такий нападник, як я
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Колишній нігерійський нападник "Динамо" Браун Ідейє висловив бажання повернутися до київського клубу, інформує УНН.
Нігерійський форвард залишив коментар під фотографією воротаря "біло-синіх" Дениса Бойко.
"Вам потрібен такий форвард, як я", - відзначив Ідейє.
Зауважимо, що через травми Соля та Бєсєдіна в Лондон на гру з "Челсі" із "Динамо" літав тільки один форвард – Назарій Русин.
Відзначимо, що останнім клубом Ідейє була іспанська "Малага", за яку він виступав на правах оренди з китайського клубу "Тяньцзінь Теда".
Додамо, що за "Динамо" Ідейє виступав з 2011 по 2014 роки – 107 поєдинків, 45 голів і 12 асистів.