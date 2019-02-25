Экс-руководителю Генштаба Замане вручено подозрение на 80 страницах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Задержанному сегодня утром бывшему руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Владимиру Замане вручено подозрение. Об этом УНН стало известно из собственных источников в адвокатской среде.
Сообщение о подозрении в государственном измене насчитывает 80 листов.
Как сообщал УНН, утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержано за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана. Пока не известно, какие именно обвинения ему предъявлены. Информация будет дополняться.
Напомним Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.