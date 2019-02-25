Екс-керівнику Генштабу Замані вручено підозру на 80 сторінках

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Затриманому сьогодні вранці колишньому керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковнику Володимирові Замані вручено підозру. Про це УНН стало відомо з власних джерел в адвокатському середовищі.

Повідомлення про підозру в держаній зраді налічує 80 аркушів.

Як повідомляв УНН, вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману. Поки не відомо, які саме обвинувачення йому пред'явлені. Інформація буде доповнюватися.

Нагадаємо Володимир Замана обіймав посаду керівника Генерального Штабу Збройних сил України в період з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року. А з 22 лютого по червень 2014 вповноважений Верховної Ради України з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.

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