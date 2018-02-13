Экс-руководителя "Дельта Банка" объявили в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Один из бывших руководителей АО "Дельта Банк", который подозревается в растрате денежных средств банка на сумму более 1 млрд 118 млн грн, объявлен в розыск. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"Генеральной прокуратурой Украины осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по подозрению одного из руководителей АО "Дельта Банк" в растрате денежных средств банка на сумму более 1 млрд 118 млн грн, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. В связи с тем, что подозреваемый скрывается от органов предварительного расследования, он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГПУ, с целью обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба, в ходе досудебного расследования по ходатайству прокурора наложен арест на движимое и недвижимое имущество, которое согласно полученных сведений в совокупности оснований является имуществом, приобретенным преступным путем или полученным за счет доходов от совершения преступления.
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"В настоящее время Печерским районным судом города Киева рассматриваются заявления представителей лиц, на которых зарегистрировано противоправно приобретенное имущество, об отмене ареста", - добавили в ведомстве.
Как отмечается, при рассмотрении этих заявлений, прокурорами в уголовном производстве заявлен отвод следователю судьи по основаниям принятия им ранее решения об отмене разрешения на задержание подозреваемого в этом уголовном производстве с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
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По результатам рассмотрения судом отказано в удовлетворении заявлений об отводе следователя судьи.
Также указано, что рассмотрение заявлений об отмене ареста имущества будет происходить во вторник, 13 февраля.