Екс-керівника "Дельта Банку" оголосили в розшук

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Одного із колишніх керівників АТ “Дельта Банк”, який підозрюється у розтраті грошових коштів банку на суму понад 1 млрд 118 млн грн, оголошено у розшук. Про це УНН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.