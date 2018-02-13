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Екс-керівника "Дельта Банку" оголосили в розшук

Екс-керівника "Дельта Банку" оголосили в розшук

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Одного із колишніх керівників АТ “Дельта Банк”, який підозрюється у розтраті грошових коштів банку на суму понад 1 млрд 118 млн грн, оголошено у розшук. Про це УНН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

"Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за підозрою одного із керівників АТ “Дельта Банк” у розтраті грошових коштів банку на суму понад 1 млрд 118 млн грн, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. У зв’язку з тим, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, його оголошено у розшук", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ГПУ, з метою забезпечення відшкодування завданих злочином збитків, під час досудового розслідування за клопотанням прокурора накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, яке згідно отриманих відомостей в сукупності підстав є майном, що набуте злочинним шляхом або отримане за рахунок доходів від вчинення злочину.

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"На даний час Печерським районним судом міста Києва розглядаються заяви представників осіб, на яких зареєстровано протиправно набуте майно, про скасування арешту", - додали у відомстві.

Як зазначається, під час розгляду цих заяв, прокурорами у кримінальному провадженні заявлено відвід слідчому судді з підстав прийняття ним раніше рішення про скасування дозволу на затримання підозрюваного у цьому кримінальному провадженні з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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За результатами розгляду судом відмовлено у задоволенні заяв про відвід слідчого судді.

Також вказано, що розгляд заяв про скасування арешту майна буде відбуватися у вівторок, 13 лютого.

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