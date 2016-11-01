Экс-глава сельсовета на Прикарпатье отсидит за решеткой 3 года за махинации с землей

Речь идет о незаконно переданных участках общей площадью 4,21 га, стоимостью 2 млн 482 тыс грн. Приговором суда экс-главеа признана виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком 2 года и штрафом в размере 8500 грн.

На основании ст. 75 УК Украины она освобождена от отбывания основного наказания с установлением испытательного срока в 2 года.

Сейчас Коломыйской городской прокуратурой подготовлено исковые заявления об отмене государственных актов о праве собственности на земельные участки и их возврате.