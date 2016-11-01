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Екс-голова сільради на Прикарпатті відсидить за гратами 3 роки через махінації із землею

Екс-голова сільради на Прикарпатті відсидить за гратами 3 роки через махінації із землею

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Коломийська місцева прокуратура на Прикарпатті підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо колишньої голови Нижньовербізької сільської ради, яка зловживаючи своїм службовим становищем та шляхом службового підроблення, протягом 2010 року передала у власність фізичним особам землі запасу сільської ради. Про це проінформували у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, повідомляє УНН.

Йдеться про незаконно передані ділянки загальною площею 4,21 га вартістю 2 млн 482 тис грн. Вироком суду екс-голову визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 ( зловживання владою), ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком 2 роки та штрафом у розмірі 8500 грн.

На підставі ст. 75 КК України її звільнено від відбування основного покарання з встановленням іспитового строку на 2 роки.

Наразі Коломийською місцевою прокуратурою підготовлено позовні заяви щодо скасування державних актів про право власності на земельні ділянки та їх повернення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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