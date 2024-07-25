Бывшему и.о. начальника ГУ ГНС в Харьковской области сообщили о подозрении по делу о получении взятки в размере 55 тыс. долларов США. Об этом заявили в САП, передает УНН.

Детали

В прокуратуре рассказали, что в рамках досудебного расследования установлено, что чиновник подстрекал представителя частного общества дать взятку за содействие в принятии решения об исключении общества из перечня плательщиков, которые соответствуют критериям рискованности, а также о регистрации остановленных налоговых накладных этого общества.

Отмечается, что 55 тыс. долларов США предназначались начальнику одного из управлений ГУ ГНС в Харьковской области и руководителю харьковской налоговой.

Всего в указанном производстве о подозрении сообщено пяти лицам:

- бывшему и.о. начальника ГУ ГНС в Харьковской области;

- начальнице отдела ГУ ГНС в Харьковской области (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины);

- начальнику управления ГУ ГНС в Харьковской области (ч. 4 ст. 368 УК Украины);

- работнице отдела и предпринимателю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины).

На сегодня в отношении начальницы отдела ГУ ГНС в Харьковской области вынесен обвинительный приговор

- резюмировали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Напомним

Прокурору Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении в подстрекательстве к взятке в $170 тыс за закрытие уголовного дела. Подозреваемый склонил предпринимателя дать взятку за закрытие дела о незаконном отчуждении имущества.