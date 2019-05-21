Экс-футболист "Шахтера" пропустит финал ЛЕ из-за места проведения матча
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Лондонский "Арсенал" на официальном сайте опубликовал заявление относительно пропуска финального матча Лиги Европы армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном, сообщает УНН.
"Мы с разочарованием сообщаем, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы с "Челси". Мы тщательно изучили все варианты участия Генриха в матче, но после обсуждении этого вопроса с Мхитаряном и его семьей решили, что ему лучше не ехать на финал с командой. Мы написали письмо в УЕФА и выразили глубокую обеспокоенность относительно этой ситуации. Мхитарян был ключевым игроком для нас, поэтому это большая потеря для "Арсенала" в финале. Нам также очень грустно, что игрок пропустит финал крупного европейского турнира по таким обстоятельствам. Такое родко случается в карьере футболиста. Мхитарян продолжит участвовать в подготовке "Арсенала" к финалу Лиги Европы, пока команда не поедет в Баку", - говорится в обращении "Арсенала".
Экс-футболист "Шахтер" отметил, что принял непростое для себя решение и будет ждать завоевания трофея своими товарищами.
Отметим, что Азербайджан и Армения находятся в состоянии войны из-за разногласий по принадлежности Нагорного Карабаха.
Добавим также, что в нынешнем сезоне Мхитарян сыграл 39 поединков, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач во всех турнирах.