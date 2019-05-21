Екс-футболіст "Шахтаря" пропустить фінал ЛЄ через місце проведення матчу

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Лондонський "Арсенал" на офіційному сайті опублікував заяву стосовно пропуску фінального матчу Ліги Європи вірменським півзахисником Генріхом Мхітаряном, повідомляє УНН.

"Ми з розчаруванням повідомляємо, що Генріх Мхітарян не поїде з командою на фінал Ліги Європи з "Челсі". Ми ретельно вивчили всі варіанти участі Генріха в матчі, але після обговорення цього питання з Мхітаряном і його сім'єю вирішили, що йому краще не їхати на фінал з командою. Ми написали лист в УЄФА і висловили глибоку стурбованість щодо цієї ситуації. Мхітарян був ключовим гравцем для нас, тому це велика втрата для "Арсеналу" в фіналі. Нам також дуже сумно, що гравець пропустить фінал великого європейського турніру за таких обставин. Таке рідко трапляється в кар'єрі футболіста. Мхітарян продовжить брати участь в підготовці "Арсеналу" до фіналу Ліги Європи, поки команда не поїде в Баку", - сказано у зверненні "Арсеналу".

Екс-футболіст "Шахтар" зазначив, що ухвалив непросте для себе рішення і буде чекати завоювання трофею своїми товаришами.

Зазначимо, що Азербайджан та Вірменія перебувають у стані війни через розбіжності щодо належності Нагірного Карабаху.

Додамо також, що нинішнього сезону Мхітарян відіграв 39 поєдинків, забив 6 голів і віддав 7 результативних передач у всіх турнірах.

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