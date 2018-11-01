Экс-футболист "Металлиста" и "Волыни" Гуйе вернулся в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Львовские “Карпаты” заключили контракт с хорошо известной украинским болельщикам персоной — сенегальским защитником Папой Гуйе. Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.
34-летний защитник будет играть в “зелено-белой” форме под девятнадцатый номером. Соглашение с экс-игроком сборной Сенегала подписали до конца сезона.
Сенегалец начинал карьеру в родном городе, где его первой профессиональной командой стал “Дуан”, представлявший столицу Сенегала.
В 2005 году пополнил состав луцкой “Волыни”. Позже перебрался в Харьков, где в составе “Металлиста” неоднократно выигрывал “бронзу” чемпионата Украины и становился серебряным призером. Стабильно выступал в еврокубках, вызывался в сборную и признавался лучшим легионером нашего чемпионата.
Отметим, что в 2015-м Гуйе стал игроком “Днепра”, с которым также выигрывал “бронзу” УПЛ. В течение следующих двух сезонов выступал в “Ростове” и казахском “Актобе”.