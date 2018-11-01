Екс-футболіст "Металіста" і "Волині" Гуйе повернувся в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Львівські “Карпати” уклали контракт із добре відомою українським уболівальникам персоною — сенегальським оборонцем Папою Гуйє. Про це повідомляє сайт клубу, передає УНН.
34-річний захисник гратиме у “зелено-білій” формі під 19-им номером. Угоду із екс-гравцем збірної Сенегалу підписали до кінця сезону.
Сенегалець розпочинав кар’єру у рідному місті, де його першою професійною командою став “Дуан”, що представляв столицю Сенегалу.
У 2005-му році поповнив склад луцької “Волині”. Згодом перебрався до Харкова, де у складі “Металіста” неодноразово вигравав “бронзу” чемпіонату України та ставав срібним призером. Стабільно виступав у єврокубках, викликався до збірної та визнавався найкращим легіонером нашого чемпіонату.
Зазначимо, що в 2015-му Гуйе став гравцем “Дніпра”, з яким також вигравав “бронзу” УПЛ. Протягом наступних двох сезонів виступав у “Ростові” та казахському “Актобе”.