Екс-футболіст "Металіста" і "Волині" Гуйе повернувся в УПЛ

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Київ • УНН

 • 6986 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Львівські “Карпати” уклали контракт із добре відомою українським уболівальникам персоною — сенегальським оборонцем Папою Гуйє. Про це повідомляє сайт клубу, передає УНН.

34-річний захисник гратиме у “зелено-білій” формі під 19-им номером. Угоду із екс-гравцем збірної Сенегалу підписали до кінця сезону.

Сенегалець розпочинав кар’єру у рідному місті, де його першою професійною командою став “Дуан”, що представляв столицю Сенегалу.

У 2005-му році поповнив склад луцької “Волині”. Згодом перебрався до Харкова, де у складі “Металіста” неодноразово вигравав “бронзу” чемпіонату України та ставав срібним призером. Стабільно виступав у єврокубках, викликався до збірної та визнавався найкращим легіонером нашого чемпіонату.

Зазначимо, що в 2015-му Гуйе став гравцем “Дніпра”, з яким також вигравав “бронзу” УПЛ. Протягом наступних двох сезонів виступав у “Ростові” та казахському “Актобе”.

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