Экс-футболист "Карпат" и лондонского "Арсенала" стал одноклубником Ярмоленко

Соглашение с спортсменом из линии атаки рассчитана на три года.

“Я очень счастлив быть здесь в клубе с такой историей. Я очень взволнован, потому что „Вест Хэм“ дает мне шанс остаться в Премьер-лиге, и я очень рад быть частью этого нового проекта. В „Вест Хэма“ отличные фанаты и команда выступает на удивительном стадионе, поэтому переход принесет мне большую радость. Я очень мотивирован”, — сказал новичок клуба.

В предыдущей кампании форвард на правах аренды защищал цвета “Депортиво” — 35 игр в Примере в которых 8 глав и 6 ассистов.

Примечательно, что с 2011 по 2014 годы игрок выступал за львовские “Карпаты”, а также находился в аренде у киевского “Динамо” за который не провел ни одной игры.

Добавим, что Перес стал очередным новичком коллектива этим летом после переходов Райана Фредерика, Лукаша Фабиански, Исса Диопа, Джека Уилшир, Фабиана Балбуене, Фелипе Андерсону и украинском Андрея Ярмоленко.