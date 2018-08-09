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Екс-футболіст "Карпат" і лондонського "Арсеналу" став одноклубником Ярмоленка

Київ • УНН

 • 8617 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Іспанський нападник Лукас Перес змінив “Арсенал” на інший лондонський клуб — “Вест Хем”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “молотобійців”.

Екс-футболіст "Карпат" і лондонського "Арсеналу" став одноклубником Ярмоленка

Угода з спортсменом з лінії атаки розрахована на три роки.

“Я дуже щасливий бути тут в клубі з такою історією. Я дуже схвильований, тому що „Вест Хем“ дає мені шанс залишитися в Прем’єр-лізі, і я дуже радий бути частиною цього нового проекту. У „Вест Хема“ відмінні фанати і команда виступає на дивовижному стадіоні, тому перехід принесе мені велику радість. Я дуже мотивований”, — сказав новачок клубу.

У попередній кампанії форвард на правах оренди захищав кольори “Депортіво” — 35 ігор в Прімері в яких 8 голів і 6 асистів.

Примітно, що з 2011 по 2014 роки гравець виступав за львівські “Карпати”, а також знаходився в оренді у київського “Динамо” за який не провів жодної гри.

Додамо, що Перес став черговим новачком колективу цього літа після переходів Райана Фредеріка, Лукаша Фабіанскі, Ісса Діопа, Джека Уілширу, Фабіана Балбуене, Феліпе Андерсону та українця Андрія Ярмоленка.

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