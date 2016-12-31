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Экс-директора КП в Запорожье объявили в розыск

Киев • УНН

 • 7922 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Бывшего директора запорожского коммунального предприятия "Дубовая роща" в Запорожье Викторию Чикалову объявили в розыск. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат облсовета Ярослав Гришин, сообщает УНН.

Корреспондент УНН пересмотрел розыскную базу МВД Украины, где подтвердилась информация, что В.Чикалову объявили в розыск 30 декабря 2016 года.

Я.Гришин, как адвокат В.Чикаловой, в своем посте защищает экс-директора и обвиняет городскую власть.

Напомним, В.Чикалову обвиняют в злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге и нарушении правил охраны или использования недр - ст. 240, ч.2 ст. 364, ч 2 ст. 366.

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