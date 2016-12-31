Екс-директорку КП у Запоріжжі оголосили у розшук
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Колишню директорку запорізького комунального підприємства "Дубовий гай" у Запоріжжі Вікторію Чикалову оголосили у розшук. Про це написав на своїй сторінці у Facebook депутат облради Ярослав Гришин, повідомляє УНН.
Кореспондент УНН переглянув розшукову базу МВС України, де підтвердилась інформація, що В.Чикалову оголосили у розшук 30 грудня 2016 року.
Я.Гришин, як адвокат В.Чикалової, у своєму пості захищає екс-директорку та звинувачує міську владу.
Нагадаємо, В.Чикалову звинувачують у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні та порушенні правил охорони або використання надр - ст. 240, ч.2 ст. 364, ч 2 ст. 366 ККУ.