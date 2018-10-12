Экс-супруг гимнастки Подкопаевой вышел из СИЗО под залог

"По решению суда он внес более 500 тыс. грн залога и освбодился из СИЗО", - сказали в СБУ, отметив, что апелляция на решение суда относительно меры пресечения Нагорному назначена к рассмотрению на следующей неделе.

Напомним, сотрудники СБУ задержали бывшего мужа известной украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного по подозрению в государственной измене и мошенничестве.

Печерский районный суд 4 октября избрал Нагорному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 30 ноября 2018 года с правом внесения залога в размере 528,6 тыс. грн.