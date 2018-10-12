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9 марта, 09:44 • 52560 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114780 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122785 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162215 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150803 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139524 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129916 просмотра

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7 марта, 08:52 • 177004 просмотра

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Экс-супруг гимнастки Подкопаевой вышел из СИЗО под залог

Экс-супруг гимнастки Подкопаевой вышел из СИЗО под залог

Киев  •  УНН

 • 9184 просмотра

КИЕВ. 12 октября. КНН. Бывший муж украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный, который подозревается в мошенничестве и государственной измене, внес более 500 тыс. грн залога и вышел из СИЗО. Об этом сообщили УНН в СБУ.

"По решению суда он внес более 500 тыс. грн залога и освбодился из СИЗО", - сказали в СБУ, отметив, что апелляция на решение суда относительно меры пресечения Нагорному назначена к рассмотрению на следующей неделе.

Напомним, сотрудники СБУ задержали бывшего мужа известной украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного по подозрению в государственной измене и мошенничестве.

Печерский районный суд 4 октября избрал Нагорному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 30 ноября 2018 года с правом внесения залога в размере 528,6 тыс. грн.

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